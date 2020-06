Sztárok, akik kollégájukkal csalták meg a párjukat

A szerelmeseket alakító színészeknél nem ritka, hogy a valóságban is összejönnek, ezzel csak akkor van komolyabb baj, ha otthon is várja őket valaki.

Van olyan sztárházaspár, akiknél mindkét fél többéves kapcsolatból lépett ki, miután összehozta őket egy közös forgatás, más a hét hónapos terhes feleségét hagyta ott egy ismert színésznőért, Angelina Jolie pedig úgy ment hozzá a második férjéhez, hogy ő még hivatalosan Laura Dern barátja volt. Az Origo összegyűjtött pár sztorit Hollywoodból, hűtlen sztárokról, tönkrement házasságokról.

Rachel Weisz és Daniel Craig

Az Álmok otthona 2010-es forgatása a két színésznek nem várt boldogságot hozott, másik két ember azonban mást jelentett: Weisznek Darren Aronofsky rendezővel bomlott fel kilencéves kapcsolata, Craig hat év után szakított Satsuki Mitchell producerrel. Weisz és Craig 2011-ben már összeházasodtak titokban – az esküvőjükön mindössze négy vendég volt –, 2018-ban pedig megszületett az első közös gyerekük is.

John Malkovich

Nem csoda, hogy a színész az 1988-as Veszedelmes viszonyok után eltűnt két évre, hisz akkoriban ment tönkre a házassága Glenne Headlyvel. A válás oka, hogy Malkovichnak filmbeli partnerével, Michelle Pfeifferrel volt egy rövid afférja – amit később már egyébként szinte elképzelhetetlennek tartott, azt is nehezen hitte el, hogy a színésznő egyáltalán köszönt neki. Malkovich aztán következő filmje, az Oltalmazó ég forgatásán ismerte meg a második feleségét, Nicoletta Peyrant, aki a rendező, Bernardo Bertolucci egyik asszisztenseként dolgozott.

Harrison Ford

A Csillagok háborúja idején Ford 33 éves apa volt, de összegabalyodott Leia hercegnő alakítójával, az akkor 19 éves Carrie Fisherrel – ami azonban csak 2016-ban, a színésznő önéletrajzi könyvéből derült ki. „Nagyon heves kapcsolat volt: hétközben Han és Leia voltunk, a hétvégén pedig Carrie és Harrison” – emlékezett Fisher, aki azonban váltig állította, hogy Ford és Mary Marquard két évvel későbbi válásához az ő viszonyuknak semmi köze nem volt.

Emma Thompson és Kenneth Branagh

A brit sztárvilág álompárjának számítottak a nyolcvanas, kilencvenes évek fordulóján, 1995-ben azonban már elváltak, miután Branagh összejött egy évvel korábbi filmje, a Frankenstein női főszereplőjével, Helena Bonham Carterrel – akivel aztán 1999-ig együtt maradtak. Thompson 2003-ban ment újra férjhez, Greg Wise-szal azonban már a 1995-ben bemutatott Értelem és érzelem forgatásán is találkoztak, a bulvársajtó szerint már akkor is volt köztük valami – ami azt jelenti, hogy a színésznő is megcsalta Branaght.

Billy Bob Thornton

A színész jelenleg a hatodik házasságánál tart, a legismertebb felesége Angelina Jolie volt, akivel a Vakrepülés forgatásán ismerkedtek meg, 2000-től 2003-ig tartott a kapcsolatuk. Úgy házasodtak össze, hogy Thornton még nem szakított akkori barátnőjével, Laura Dernnel: egy nap egyszer csak elszöktek Las Vegasba Jolie-val. „Elmentem otthonról, hogy egy filmen dolgozzak, és amíg távol voltam, a barátom elvett egy másik nőt” – mesélte később Dern.

Ryan Phillippe

1999 és 2008 között volt Reese Witherspoon férje, de később azt mondta, a kapcsolatukban sok probléma akadt, miután mindketten fiatalok voltak még a házassághoz. Valószínűleg az sem segített, hogy a színész A sereg nem enged forgatásán összejött Abbie Cornishsal, amiből nem csináltak nagy titkot, nyilvánosan is többször látták őket együtt. A friss páros végül aztán 2010-ig maradt együtt, miközben Witherspoon előbb Jake Gyllenhaallal vigasztalódott, 2011-ben pedig hozzáment egy ügynökhöz, Jim Tothhoz.

Billy Crudup

A legutóbb a The Morning Show-ban látott színész 2003-ban otthagyta hét hónapos terhes barátnőjét, Mary-Louise Parkert, miután elindult a Nőies játékok forgatása. A szakítás természetesen nem a munka, hanem a női főszereplő, Claire Danes miatt történt. „Egyszerűen beleszerettem, fel akartam fedezni ezt az érzést. 24 éves voltam, nem igazán tudtam még, hogy ennek milyen következményei lesznek” – mesélte Danes évekkel később, miközben Parker az önéletrajzi könyvében címzett dühös sorokat Crudupnak.

Borítókép: Rachel Weisz és Daniel Craig