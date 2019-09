Tarlós Istvánnál vizitelt Scarlett Johansson

A színésznőnek sikerült a forgatás alatt két napot szakítania arra, hogy megismerkedjen a várossal.

A Budapesten forgató világsztárt, Scarlett Johanssont fogadta hivatalában Tarlós István főpolgármester és helyettese, Szalay-Bobrovniczky Alexandra. A színésznő elmondta: húsz éve járt Budapesten, és örömmel látta, mennyit változott azóta a város – írja a Borsonline.

A színésznőnek sikerült a forgatás alatt két napot szakítania arra, hogy megismerkedjen a várossal. Az egyik célpont, már csak a kislánya miatt is, az állatkert volt. Scarlett Johansson szóba hozta a főpolgármesternek,

mennyire felkapott Budapest a filmesek körében, és milyen sok mozit forgatnak nálunk.

Tarlós Istvántól azt is megtudta, hogy nemcsak a filmesek szeretik a várost, hanem a turisták is: 2019-ben Európa legjobb úti céljának választották Budapestet.

A főpolgármester megmutatta irodáját is a színésznőnek, akivel a város történetéről és működéséről beszélgetett. A kerületek és a főváros viszonya kapcsán kapcsán New York is szóba került, mindketten találkoztak személyesen korábbi New York-i polgármesterekkel.

Külön elidőztek Óbudánál, ami nem csak egy városrész, de egyben Tarlós István otthona is. A színésznő elismerően nyilatkozott arról, hogy

a 30 éve a városvezetői pályán dolgozó Tarlós István kerületi polgármesterként 16 évig irányította a kerületet, 9 éve pedig a fővárost, most pedig újabb 5 éves ciklusért indul.

A városi élet kapcsán mindketten kiemelték a környezetvédelem fontosságát és a városok szerepének átalakulását. Az különösen tetszett a színésznőnek, hogy sok fiatalt, kisgyermekes szülőt látott a városban, ami nagyon fontos a jövő szempontjából. Nem minden városban van ez így, ahol élete során forgatott.

A találkozó végén Tarlós István nemcsak virággal köszöntötte a vendégeket, hanem különleges ajándékkal is kedveskedett: 3 ezüstérmét adott át. Az egyiken a Hősök tere, a másikon a Halászbástya, a harmadikon a Budai Várpalota látható, a hátoldalukon Budapest címerével.

A színésznő meg is jegyezte, hogy a különleges ajándékot majd

olyan helyre kell tennie, nehogy a kislánya megtalálja, mert még a végén könnyen elkallódhat egyik-másik érme.

A hollywoodi sztárt titoktartás köti, de annyit elárult a forgatásról, hogy szerepe kötődik Budapesthez. Már csak ezért is nagyon örült, hogy találkozhatott a város vezetőjével.

Borítókép és fotó: borsonline.hu