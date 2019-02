Új sorozatba kezd David Attenborough

David Attenborough idén tölti be a 93-at, de képtelen leállni – sőt épp most vágott bele egy, talán az eddigieknél is nagyszabásúbb projektbe.

David Attenborough újabb produkciói, A kék bolygó és a Bolygónk, a Föld folytatásai, illetve a Dynasties roppant sikeresek voltak, így a BBC továbbra is tervez a 92 éves természetfilmessel – számolt be róla az Origo. Jön a One Planet, Seven Words, vagyis Egy bolygó, hét világ, amely minden epizódban egy másik kontinens élővilágát mutatja be a nézőknek, különös tekintettel arra, hogy az állatoknak milyen kihívásokkal kell szembenézniük a modern világban. A természet sokszínűségét ünneplő sorozat kedvéért Attenborough valószínűleg már nem indul világ körüli útra, ő narrálja azonban a produkciót.