Will Smith visszatér Budapestre, a Bazilikánál lép fel (videó)

Will Smith Facebook-posztban jelentette be, visszatér Budapestre, hogy egy koncerttel ünnepelje meg szeptember 25-én az 51. születésnapját. Az amerikai színész Dj Jazzy Jeffet is magával hozza. A két világsztár a Szent István Bazilika előtti téren lép fel.

Smith egyébként 24-26. között lesz a magyar fővárosban, hogy bemutassák a részben hazánkban forgatott Gemini Man című új filmjét.