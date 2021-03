Már csak néhány nap és kiderül, kik jutottak tovább

Hat nap múlva lehull a lepel, és közzétesszük, kik jutottak tovább a Tündérszépek 2021 regionális fordulójába.

Immár harmadik alkalommal hirdette meg a Mediaworks Hungary Zrt. a nagy sikerű Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre ezúttal is 16-29 éves hölgyek jelentkezhettek.

Február közepétől egy hónapon át az első, megyei fordulóban minden nap új lányt mutattunk be olvasóinknak, akik egytől egyig várták, és még most is várják a szavazatokat. Egy 1-től 10-ig terjedő skálán lehet értékelni a lányokat, ami nem csak nekik éri meg, hanem a szavazóknak is, hiszen ők is értékes nyereményekkel gazdagodhatnak.

A voksolás végéig már csak néhány nap van hátra, hiszen a közönségszavazás március 22-én éjfélkor zárul. A regionális fordulóba továbbjutó négy Tündérszépet március 23-án mutatjuk meg.