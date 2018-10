Ipari park épül, felújítják az orvosi rendelőt és az egészségházat

– A szennyvízrendszerünkkel hamarosan elkészülünk, hiszen kilencven százalék felett van a hálózat kiépítettsége. Ezzel párhuzamosan a szennyvíztelep is jól halad, mivel ennek közel felét fejeztük már be… – sorolta a jó híreket hírportálunknak Palya István, Jászkarajenő polgármestere.

A településvezető elmondta: a napokban több beruházásra is fókuszálnak, melyek főként a község szociális, egészségügyi és ipari fejlesztését célozzák.

Emellett télen sem állnak majd le a legfontosabb munkálatokkal. Sőt, az önkormányzat szerint a hálózatfejlesztés nagyját addigra akár be is fejezhetik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Nagy öröm számunkra, hogy átadhatjuk az óvodai tornaszobánkat, és persze a bölcsődénket is. Utóbbi egyébként hét férőhelyes, és mintegy tízmillió forintos állami támogatás eredménye – taglalta a faluvezető.

Kiemelte azt is, hamarosan az orvosi rendelő és az egészségház felújítása is megkezdődik. Mi több, nemsokára ipari parknak is otthont adna a település. Palya István a tervekről annyit árult el, a fejlesztés első üteme jövő tavasszal indulhat.