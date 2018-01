A tűzifa vagy a szén a keresettebb? – van, aki a lignitre esküszik

Nagyon megdrágult a tűzifa az utóbbi időben, mostanában inkább megéri a szenet kiegészíteni fával, sokan pedig a legolcsóbbat, a lignitet részesítik előnyben. Ennek ellenére van, ahol ma is a fa a sláger.

– Aki tehette, már nyáron vagy ősszel beszerezte, betárolta a kellő mennyiségű tüzelőt – számolt be róla Kézér Tamás, a zagyvarékasi Kézér Tüzép vezetője.

– Ebben az időszakban jellemzően kisebb mennyiségeket vásárolnak az emberek, és most a tél is enyhe. Ha jönnek a mínuszok, nagyobb a forgalom. Most leginkább a kispénzű vevők vásárolgatnak, akik néhány napra való adagokban szerzik be a tüzelőt.

– Az arányokat tekintve a lignit a legkelendőbb, mert az a legolcsóbb, azon kívül fele-fele arányban keresik a szeneket és a tűzifát.

– Tűzifából ilyenkor az akác fogy legjobban, esetleg a nyárfa, míg nyári időszakban döntően a tölgyet és a bükköt keresik. A gáz használata az elmúlt években vissza­szo­rult, így több fát és szenet adtunk el.

– De időközben nagyon megemelkedtek a tüzelő­anyagárak is, a tűzifa most körülbelül duplájába kerül, mint hat-hét évvel ezelőtt, így sokan vissza is szoktak a földgáz használatára.

– Hazai szénből kevés van, ráadásul nem is túl jó a minősége. A lignitet keresik, annak kedvezőbb az ára, mint a fának: a lignit mázsája nálunk 1400 forint, míg a tűzifának fajtától függően 3600–4600 forint – mutatott rá Várady Attila, a szolnoki Várady Tüzép vezetője.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Az akác most a legdrágább, a bükk, a tölgy olcsóbb. Lignitet Visontán és Bükk­ábrányban bányásznak, csak december 15-étől január közepéig le szoktak állni a kiadásával, ez idő alatt nehéz beszerezni.

– Nekünk volt készletünk, de viszonylag hamar elfogyott, így most ideiglenesen hiány van belőle. A szén ára az utóbbi időben csak minimálisan változott, viszont a lengyel fekete kazánszén annyira megdrágult, hogy egy árban lenne a német brikettel, így mi nem is hozattunk.

– Fából tavaly komoly hiány volt, most sem olyan tökéletes az ellátás, mint évekkel ezelőtt, de viszonylag rendeződött a helyzet, jelenleg akácfából van inkább hiány.

– Itt a Jászságban a télen is a tűzifa a sláger – árulta el Szőllősi Zoltán, a jászapáti, jászberényi, jászladányi, besenyszögi telephellyel is rendelkező Téba Tüzép vezetője.

– Népszerű persze a lignit is, ami kétségtelenül a legolcsóbb. De viszik a nagy kalóriájú fekete lengyel szenet is. Lignitet készleteztünk a telephelyeinken, így folyamatosan kapható, akkor is, mikor épp nem ad el a bánya.

– De kétségtelenül a tűzifát keresik legjobban, errefelé elsősorban ezzel fűtenek, ezt egészítik ki esetleg szénnel. Van akácfánk, bükk, gyertyán, és tölgy is, ma már az utóbbiakat is viszik, míg a Jászságban egy évtizeddel ezelőtt jószerivel csak az akácfa kellett.

– Igaz, mi is igyekeztünk befolyásolni a vásárlói szokásokat. Úgy tíz-tizenöt éve még a jászsági erdőkből be tudtuk szerezni a szükséges famennyiséget, ezekből az erdőgazdaságokból ma már elhordják száz kilométernyire, mi meg kénytelenek vagyunk százötven kilométerről hozatni.

– Nagyon nehéz beszerezni hazai tűzifát, ez is felviszi az árakat, egyébként is szerény árréssel dolgozunk. Szénből is bő választékunk van, de a múlt év végén szinte minden hónapban emelkedtek a szénárak, és további emelés várható – árulta el Szőllősi Zoltán.

Ilyentájt egyébként a Jászságban is kisebb mennyiségeket vásárolnak, aki megtehette, már korábban betárolt.

Luxus lett az utóbbi időben a fa

– Tisztán tűzifával fűteni ma már kezd luxusnak számítani, mert drága lett – vélekedett Várady Attila.

– Bár van, aki ennek ellenére is ragaszkodik hozzá, de többnyire inkább kandallóba szokták venni. Már inkább szénnel fűtenek, és a drágábbat veszik, mert az jobban megéri, sokkal jobb a fűtőértéke.

– A legdrágább fajtára is van igény: a német brikett mázsája 8000 forint, de nagyon jó minőségű, nincs salakja, csak hamuja. A lignit ugyan sokkal olcsóbb, de nem mindenkinél válik be: függ a kályhától vagy a kazántól, a kéménytől.

Kovács Berta