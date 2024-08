A mieink részéről a férfiak nyitották sort a 3x3 kosárlabda-tornán Szolnokon, a Ragályi Gergely, Zsók Áron, Kertész Dávid és Bánfi Balázs összeállítású gárda a mezőny egyik legerősebb csapatával, a németekkel mérte össze erejét. Nem borult a papírforma, Németország magabiztos 21–6-os győzelmet aratott. A folytatásban a csehek voltak a magyarok ellenfelei, amelyre – akárcsak előző meccsekre – ismét szép számú közönség volt kíváncsi. A vendégek végig vezettek, csapatunk azonban nem hagyta magát, a hajrában is megvolt a sansz az egyenlítésre, sőt még a fordításra, ami sajnos nem jött össze, mert 18–20-as állásnál a csehek bebiztosították győzelmüket.

Férficsapatunk megszenvedett ellenfeleivel az U21-es FIBA 3x3 kosárlabda-torna zárónapján Szolnokon

Fotó: Nagy Balázs

Az utóbb emlegetett két összecsapáson a 17 pontot gyűjtő Kertész Dávid volt a mieink legeredményesebb embere, aki nagypályán az elmúlt évadban a Ceglédi KE soraiban játszott.

– Az elmúlt három napon hat meccsünkből csak egyet tudtunk megnyerni, ennek ellenére sokat javult a teljesítményünk – nyilatkozta Kertész Dávid. – Az előző romániai torna nem úgy sikerült, ahogy vártuk, most játékban sikerült előrelépnünk, amit például a csehek elleni meccsen be is bizonyítottunk. Tegyük hozzá, nekem és társaim nagy részének ez az első nyara 3x3-sok között, míg ellenfeleinknél már vannak olyan játékosok, akik erre a szakágra készülnek.

Dávid beszélt a jövőjéről is lapunknak: – Az elmúlt évadban kölcsönjátékosként Cegléden játszottam, jól éreztem magam a csapatban, szép eredményeket értünk el. Sajnos idén nem indul a klub a másodosztályban, én azonban továbbra is minimum a második vonalban szeretnék kosárlabdázni.

Nem felejtkezve a hölgyekről, a Dávid Mia, Telegdy Zsófia, Szabó Zita és Andi Hanna összetételű együttes előbb 20–14-re verte a románokat, a folytatásban azonban 16–10-re kikapott a spanyoloktól.