Mindenki más háziállatot tart otthonában vagy udvarán. A kisebb testű hörcsögök, tengerimalacok, esetleg nyulak mellett a macskák és kutyák is igen kedveltek. És bár az apróbb termetűek is elsajátíthatnak egy-két trükköt, azért mégis a kutyák azok, melyek a leginkább taníthatóak. Ül, fekszik, láb mellett sétál, nem is olyan nagy ördöngösség. Én mégis mindig csodálom azokat az ebeket, amelyek gazdájuk minden mozdulatára figyelnek, szinte azonnal reagálnak. Hiszen az „idomításból” nekem csak a kudarc jutott.

Gyermekkoromban a németjuhászunkat ugyanis semmire sem sikerült megtanítani, bár visszagondolva nem is voltam elég kitartó a próbálkozásokkal, sőt segítségből sem akadt ennyi. A kutyák képzése és esetleges kiképzése az utóbbi években igencsak előtérbe került. Az éber házőrzőkön kívül akadnak olyan négylábúak, melyek az életmentésben jeleskednek.

Ahogy cikkünkben is olvasható, sokfelé akad dolga az Életjel Mentőcsoportnak. Nem riadnak meg omlástól, víztől, tűztől sem. Mennek oda, ahol szükség van rájuk, ahová más már nem merészkedik. Munkájukat kutyák segítik. Smile, a „szupertacskó” története hosszú évekre nyúlik vissza. Az apró szimatoló orr keres, kutat a nyomok után, majd továbbhalad, hogy újabb területeket pásztázzon. Kiváló szaglása jól jött már Ecuadorban, de Magyarország több pontján is, amikor eltűnt emberek nyomába eredtek. Az éber házőrző igazi családi kedvenc, és bár már több mint tíz éves, nem tervezik a nyugdíjazását. Manapság is lelkesen veti bele magát a következő munkába, teszi ezt értünk, emberekért.

A mondás szerint a kutyák a legjobb barátaink, Smile pedig azt is bizonyítja, hogy egyetlen jó szavunkért akár az életüket is feláldozzák. Ezt pedig sose felejtsük el, amikor odahaza kedvencünk mogyoróbarna, hálás szemébe nézünk.