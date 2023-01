Jó néhány olyan embert ismerek környezetemben, akik szívesen tartanak állatot. Ők mondhatni barátként, hovatovább családtagként tekintenek házi kedvenceikre. Van, aki minden egyes nap változatos útvonalakon sétáltatja kutyáját, míg mások a megfelelő táplálásra helyezik a hangsúlyt. Az én gyermekkoromat is az állatok szeretete övezte éveken át. Akkoriban tanulságos élmény volt részt venni a háztáji jószágok gondozásában, annál is inkább, mivel hiszem, hogy mindegyikük igazi érték...

Hírportálunkon nemrég számoltunk be Krempaczki Dominikáról és kutyájáról. A hű társ egyik pillanatról a másikra leépült. Fiatal gazdája azonban nem nyugodott bele kutyája egészségének romlásába és minden követ megmozgatott, hogy visszafordítsa a súlyos, bénulásos betegséget. Annak ellenére, hogy a szakemberek nem sok esélyt adtak a felépülésre, végül mégis jóra fordultak a dolgok, és Marci már csaknem teljes értékű életet élhet.

A kutyus történetének legnagyobb üzenete az, hogy az akarat végül eléri célját, és néha a lehetetlennek tűnő élethelyzetek is megoldhatók valahogy. Ám ehhez gyakran kevesek vagyunk egyedül, néha csak összefogva sikerül nagy dolgokat elérni. Így volt ez most is. Dominikát ugyanis, ahogy ő mondja, családja segítette a nehéz pillanatokban.

Kemény időszak áll Marci és ifjú gazdája mögött, de most talán felcsillant a remény, hogy ezentúl egészségben élheti mindennapjait az ötéves keverék kutyus.