Sok esetben egyszerűbb panaszkodni, keseregni amiatt, ami nem jó, vagy éppen nem úgy sült el, ahogy terveztük. Engem viszont úgy tanítottak, hogy a történtekben mindig keressem a jót és lám, ha tudatosan erre figyelek, általában meg is találom. Legyen szó a lekésett buszról, a csúszós útról, melyen a minap estem el vagy egy hétvégi program kényszerű újratervezéséről. Így van ez a belső értékekkel is, melyeket időnként alig-alig veszünk észre, nemhogy még erősítsük is azokat. Bár pszichológiát csak egy félévig hallgattam az egyetemen, ahhoz viszont nem kell szakirányos diploma, hogy belássam az értékeink felismerése és az önismeret fejlesztése igen fontos. Ehhez hozzátartozik az is, honnan jöttünk, hova nyúlnak vissza a gyökereink. És itt nem feltétlenül csak a családi kapcsolatokra, hanem szűkebb és tágabb környezetre is gondolok. Talán ezért is elengedhetetlen a kisebb településeken is az értéktár felállítása, melyben csokorba gyűjthetik a város vagy falu büszkeségeit. Az elszármazott láthatja az erények sorát, mellyel önmaga is erősödhet.

Ahogy hírportálunkon olvasható Rákóczifalván éppen a napokban hirdették ki, hogy mi került a múltat erősítő értékek közé. Úgy fogalmaztak, a gyűjtemény üzenet a körülöttük élőknek. Sokan alapoznak erre a gondolatra az értéktár kapcsán. A kunszentmártoniak például még a gasztronómiát is felsorakoztatták. A szilvalekváros papucsukat egyszer kóstoltam, de még így is összefut a nyál a számban, ha az ízére gondolok, egyértelműen a tiszazugi városhoz fűzve azt. A munkám során igen sokszor járok arra, ezzel az élménnyel még jobban kötődök hozzájuk. Kell ennél több?