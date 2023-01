A Jászkunság és szűkebb környezete évszázadok óta elképzelhetetlen lovasélet nélkül.

Nincs ez másként most sem, mára azonban jószerével csak hagyományőrző eseményeken, fogathajtó versenyeken és más hasonló programokon találkozhatunk lovakkal. A velük való törődésről viszont ma sem kellene lemondanunk...

Néhány hónappal ezelőtt egy táborban vendégeskedtem, ahol egy kisiskolásokból álló diákcsapat ismerkedett az állatgondozás fortélyaival. Meglepődve tapasztaltam, hogy a lóápolás közepette még a legvirgoncabb gyerkőcök is a jószággal foglalkoztak, és meg sem fordult a fejükben semmiféle csínytevés. Alig pár perc leforgása alatt jól látszott, hogy az apróságok rendkívül fogékonyak az efféle feladatokra.

Amint arról mai lapszámunkban is olvashatnak, a jászkarajenői lovascentrum is épp a legkisebbeket hozná közelebb a jószágokhoz. A háztáji állattartás visszaszorulása miatt ugyanis sokuk szinte semmit sem tud a megfelelő tartásról.

Ez nem is csoda, hiszen manapság még a kistelepüléseken is alig találni nagy létszámú állatállományt.

A karai sportközpont a jövőben a mindennapos testnevelésből is részt vállalna. Céljuk, hogy megszerettessék a lovaglást a helyi és a környékbeli gyerekekkel egyaránt. Ehhez hamarosan minden adott lesz, hiszen a komplexum nemrég képzőhellyé vált, és a fogadó létesítmények is szépen fejlődnek.

Azt hiszem, ilyen kezdeményezések szükségesek ahhoz, hogy a vidéki lovashagyományokra ma is értékeket rejtő, ritka kincsként gondoljunk.

