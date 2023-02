A piros pulcsis kislány fürge léptekkel érkezik a közönség elé, a feszült csend alatt türelmesen vár, majd megtörténik a varázslat....a zene elindul, ő pedig kinyílik. A hangja angyali, karácsonyi dal csak nagyon ritkán ilyen hiteles a lelkemnek.

Ez a kicsi lány egy ezerhatszáz lelkes jászkunsági kistelepülés, Tiszatenyő lakója, Mága Cintiának hívják. A helyi általános iskolában tanul, ráadásul igencsak jól.

Előbb az iskolában figyeltek fel énektudására, számos rendezvényen lépett fel azóta, például a karácsonyin is. Az önkormányzat is úgy döntött, támogatja a tehetséges gyermeket. Vajon hány és hány hasonló, lehetséges talentum cseperedhet most Magyarország különböző szegleteiben, és hány kallódhat el azért, hamvadhat ki benne a lelkesedés, mert nem figyelnek eléggé rá?

Ebben az esetben nem ez történt. Cintia jó kezekben van, elindulhatott az álmai felé, hiszen lehetőséget, segítséget kapott hozzá. Egy kicsi településről indul, nagy reményekkel. És ebben a történetben az is nagyon szép és becsülendő, ahogy egy ilyen kis közösség támogatja a jövő reménységeit.

Mert mi itt, a városban bár sokan vagyunk, és sűrűn lakjuk, mégsem lehetnénk egymástól távolabb. Hiszen már a szomszéd is sok esteben idegen.

Minden zsúfoltabb, mégis üresebb. És ebben az ürességben vajon hány és hány Cintiához hasonló tehetség kallódik el, vagy hamvadhat ki benne a lelkesedés, mert nem figyeltek eléggé rá...