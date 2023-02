Gyógytornász, dietetikus- csak néhány szak, melyek az egészségügyi képzéseken belül is kedveltek manapság. Ám ettől függetlenül is például ápolóra mindig szükség van, ahogy szociális vagy éppen házi gondozókból sincs igazán nagy kínálat. A segítő szakmák minden szépségükkel együtt is igen nehezek, sokszor nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megterhelik az embert. Nem csoda tehát, hogy a középiskolások körében nem túl népszerűek. Szerencsére akadnak vármegyénkben is elhivatott diákok, akik előre megtervezett céllal választják ezt az irányt. Ahogy lapunk hasábjain olvashatják, a napokban ők mérték össze tudásukat.

Nemcsak elméleti, hanem gyakorlati feladatokban is hely kellett állniuk. Remek lehetőség a verseny, a helyszín pedig nem más, mint a vármegyei kórház, melyre sokan közülük a jövő munkahelyeként tekintenek. Míg másokat az intézménybe lépve inkább a korábbi műtétek, a kórtermekben töltött napok emléke rohamoz meg, addig ők élményként tekintenek a megméretés napjára. Reményeim szerint biztoskezű szakemberek válnak belőlük, akik enyhítik a szakemberhiányt. Tudásukkal persze nemcsak az intézmény falain belül segíthetnek.

Magyarországon egy kisvárosnyi embernek áll meg a szíve évente, az újraélesztést laikusok is megkezdhetik, azért nem hátrány, ha szakszerű segítség is van a közelben. Minél többen kapnak tehát ilyen típusú képzést és szereznek gyakorlatot, annál nagyobb az esély a túlélésre. Persze ehhez a segítő szándék és a némi bátorság elengedhetetlen.