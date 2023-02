A vágyott szakmába belekóstolni ajándék. Emlékszem, amikor még középiskolásként léptem át a szerkesztőség ajtaját. Minden érdekelt, kik dolgoznak ott, hogyan telik egy napjuk, milyen eszközzel rögzítik a beszélgetéseket. A pörgős hangulat, a vidám társaság egyből magával ragadott. A próbanapok csak megerősítettek abban, hogy ezt a szakmát válasszam. Időközben azért némi kitérőt is tettem és a reklámok világába is belecsöppentem, de a média valahogy mindig visszahúzott magához.

Az évek alatt néhány interjúalanyomnak köszönhetően azért bepillanthattam más-más hivatások rejtelmeibe, egynémelyik alkalommal olyannyira belelkesültem, hogy még a váltás gondolata is megfordult bennem. Egy-egy munkáját kedvelő személy beszámolója ugyanis hihetetlen kedvet csinált. Egyik nap hegymászó, másik nap mentő vagy éppen rendőr szerettem volna lenni. Ilyenkor mindig azt érzem, hogy a bennem lévő gyermek örömében tapsolva várja az újabb kihívásokat. Persze azért, ha első kézből tapasztalnám a szürke hétköznapjaikat, lehet máshogy gondolnám.

Ezért is remek lehetőség, amit a Junior Achievement Magyarország Oktatási és Vállalkozásszervezési Alapítvány minden évben megszervez. Ahogy hírportálunkon is olvasható, a Leaders for the Day sorozatnak pont az a célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok a vágyott szakmában elmerülhessenek, árnyékként követve a „régi motorosokat”. A közgés Mező Zsófia például, így állhatott stewardessnek, az egy napi munka még inkább megerősítette eddigi elképzeléseit. Néhány nagyobb, átugrásra váró akadály azért még vár rá, de úgy vélem, ha a cél tisztán látszik, könnyebb elérni.