Aki háborút kezd, először ásson két sírt! Konfuciusz kínai filozófus két és fél ezer éves gondolata semmit sem vesztett időszerűségéből, mert a hadviselés eszközei közben ugyan sokat fejlődtek, de a lényeg nem változott.

Aki háborút kezd, soha nem látja a jövőt, hiába reménykedik a győzelemben. Jó példa erre az elmúlt évszázad, amikor két, zászlólengetéses diadalmenetnek szánt kalanddal rövid idő alatt sikerült kiirtani földrészünk ifjúságának színe-javát.

Máig beszédes tanúi ennek szűkebb hazánk, a Jászkunság hősi emlékművei is. Végül győztesek és vesztesek együtt kerültek a történelem süllyesztőjébe, mert Európa saját testvérháborújának köszönhetően ma már csak statiszta a világpolitika színpadán. Az egész öldöklés nyertese egy olyan állam lett, amely tengerentúli beavatkozásával úgy vált nagyhatalommá, hogy közben évekkel és több millió áldozattal hosszabbította meg földrészünkön az öldöklést. A mai nemzedékek pedig minden jel szerint nehezen tanulnak, mert minden rossz tapasztalatunk ellenére újra ott járunk, mint illúziókergető nagyapáink.

Sajnos rajtunk az sem sokat segít, hogy bő száz évvel ezelőtt is csak egyetlen felelős államférfi, az akkori magyar miniszterelnök merte felemelni szavát a kitörni készülő katasztrófa ellen. Egymaga ő sem tudta megállítani azt az áradatot, ami vele együtt végül az európai kultúrát is elsodorta. Pusztán remény­kedni tudunk, hogy a józan ész végre felébred mély álmából, s most talán több szerencsénk lesz, mint egykor.