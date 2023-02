Hát, medve legyen a talpán, amelyik el tudta dönteni csütörtökön, hogy kibújjon vagy maradjon inkább a barlangban. Egyik pillanatban hívogatóan csalogatta a napsütés, aztán meg beborult, a maci meg lehet, hogy begurult és legyintett az egészre. „Hát mi vagyok én, levelibéka, hogy az időjárásról jósolgassak?” – gondolhatta magában. Nem is nagyon volt ideje az árnyékát nézegetni, sokkal inkább csak törte a barna bundás kobakját, hogy akkor most mit is tegyen.

Magam is sokszor vakargatom a fejemet, amikor reggelente próbálom gatyába rázni a porontyaimat. Számolom a rétegeket, én felfelé, ők lefelé, mert mint alkalmi kis mackók, már határozottan állítják, nem fáznak, hiszen szinte tavasz van. Nem tudok én se mást mondani. Nem tudtam velük vitatkozni még karácsonykor sem, hiszen oly’ annyira tavaszias volt az idő, hogy majdnem húsvéti tojásokat aggattunk a fenyőre. Persze jöhet még kutyára dér... Épp a minap hallottam egy előrejelzésben, hogy idén akár megismétlődhet a tíz évvel ezelőtti, emlékezetes március, amikor a hónap közepére jócskán behavazott. Megemlékeztünk a márciusi ifjakról, aztán este tiszteletteljesen hóangyalkákat „rajzoltunk” a kertek alatt.

Nem bánom, ha téved az említett jós, én akkoriban sokkal inkább nárciszokat szeretnék már szaglászni, a földön hasalva. Azt javaslom hát a medvekomának, aludjon még picit a barlangjában – lélekben vele tartok. Mi meg itt kint, ha kell, dacoljunk még kicsit a téllel! Na persze azért ne túl sokáig. Kedves cammogó brummogó, húzd fel a vekkered!