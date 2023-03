Jobb kezdést nem is kívánhattunk volna, hiszen győzelemmel mutatkozott be a hazai együttes, miután 3–0 arányban legyőzte Bulgáriát. Persze egyetlen meccsből messzemenő következtetéseket nem lehet levonni. Mindenesetre jó volt látni, hogy a nyitányt magabiztosan abszolválták a fiúk. A találkozó fénypontja Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja volt, akinek találata a legnagyobbak lövéseit idézte. Kísértetiesen hasonló találatot éppen Cristiano Ronaldo jegyzett, aki egyszer a Portsmouth hálóját vette be ily módon kivitelezett bombájával.

Nem tudjuk, miként alakul majd a hazai gárda jövőbeli szereplése, de talán bizakodhatunk, hogy a soron következő mérkőzéseken is képes lesz magasra tenni a mércét Marco Rossi legénysége. Ha sikerül a bravúros szereplés, a legközelebbi tornán újra átélhetjük a hét évvel ezelőtti élményeket. Szorítsunk azért, hogy így legyen!