Régi, hagyományos mesterségek kopnak ki a jelen időben az életünkből. Koromnál fogva nekem még élénken élnek emlékeimben úton-útfélen szolgáltatásaikat kínáló vályogvetők és teknyővájók, vásárokban is felbukkanó patkolókovácsok, vesszőfonók, varrók és cipészek, órások, köszörűsök és társaik. Közülük hébe-hóba, itt-ott fel-felbukkan még egy-egy idős mester és szaki, akik ősi szakmájukat űzik, mindhalálig. Az én hivatásom is átalakulóban van, a médiaszolgáltatás és hírközlés is nemsokára végképp áttér a papíralapról az elektronikus platformra.

Változik a világ. Rohamosan modernizálódik. E csodás bolygónkon hatvan éve élő őskövületként nem tudom, hogy napjaink ómega generációjának tagjait kik és mikor nevetik ki azért, mert okoseszközökön keresztül és nem valamiféle robotika segítségével tartja fenn a kapcsolatot a társadalom többi elszigetelt tagjával. Nem tagadom, nekem a mai világ túl gyors, egyre követhetetlenebb és rémisztőbb. Szörnyű!

Ismét szezonja van az autógumi-cseréknek. Manapság a téliről a nyárira való átállás időszakát éljük. Gumis szakemberek mesélik, hogy az elmúlt években az ő szakmájuk is majdhogynem alapjaiban változott meg. Míg régebben komótosabban és kevésbé fáradságosan dolgozhattak, jelenkorunkban amiatt kell aggódniuk, hogy jövőre megmarad-e még a szakmájuk. Térségünket is érinti az éghajlatváltozás, amely egyszerre két évszakot is eltüntetett e korábban mérsékelt, ma már inkább mediterrán övezetben. Izzó nyár és langymeleg tél maradt, ami miatt egyre inkább csere nélküli négy évszakos gumira szavaznak a hazánk útjait koptató járművek vezetői.

Békepárti polgárként azonban azt sajnálom a leginkább, hogy egyszer és mindenkorra miért nem tűnik el a katonai mesterség... Az elmúlt években alapjaiban változott meg a szakmájuk.