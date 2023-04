Közhely, hogy ma gyakran könnyebb kicserélni valamit, mint megjavíttatni. Kevés a hozzáértő iparos, ezért kerít ránk sort sokszor hosszú idő múlva egy mester. Nem csupán hazai sajátosságról van szó, másutt is hasonló a helyzet, sőt, mi talán jobban állunk, mint Európa nyugati fele. Idegenbe szakadt honfitársaink gyakran hoznak haza olyan reparálni valókat, amivel odakint elő sem mernének állni. Például amikor külhoni hozzátartozóm cipőjét letettem egy szolnoki szakember elé, derűsen közölte, hogy nem az első ilyenhez van szerencséje.

Annak, hogy idáig jutottunk, nem egy oka van. Nyugaton a szemérmesen fogyasztói társadalomnak nevezett, eldobható értékekre épülő világ tette be az ajtót tartós, így javításra érdemes tárgyainknak, de mire hozzánk is begyűrűzött ez a szemlélet, addigra mi is megtettük a magunkét a káosz érdekében. A maszekvilág szétverése, vele az elvégzett munkáért való személyes felelősségvállalás hiánya, végül az iparosképzés érthetetlen leértékelése nálunk is padlóra küldte a fizikai munka tiszteletét.

Szerencsére így is maradtak becsületből minőséget nyújtó mesterek, csupán kevesebben, mint amennyi kellene. De maradt egy mag, amiből újra lehet építeni azt a mesterképzést, amire egyre nagyobb szükségünk lesz a jövőben. A pazarlásnak ugyanis szemmel láthatóan vége, emiatt vissza kell térnünk a tartós értékek tiszteletéhez, vele a tisztes kétkezi iparosmunka elismeréséhez és megbecsüléséhez.