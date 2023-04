Állj, a lámpa piros, most átmenni tilos! Ha meglátjuk a sárgát, ne hagyjuk el még a járdát! De amikor zöldet mutat, szabad folytatni az utat! Gyermekeim kívülről fújják már a mondókát, amit nagymamájuk tanított nekik. Én is tőle tanultam, édesanyám nekem is sokszor elmondta azt sok évvel ezelőtt. Pedig a kis faluban, ahol gyerekeskedtem, még gyalogátkelő sem volt, akkoriban, ott különösen, nem volt ennyire veszélyes üzem a közlekedés.

Mostanra nagyot fordult a világ kereke. Ahogyan az autók futóműve is sokat dolgozik. Megszámlálhatatlan jármű rója az utakat, ahol egy pillanat alatt megtörténhet a baj. Gyakoriak a gyalogos- és kerékpárosgázolások, a koccanásos balesetek, melyek egy kis odafigyeléssel megelőzhetők lehetnének. Mindennek érdekében érdemes már gyerekkorban megismerkedni a biztonságos közlekedés alapjaival. Partnerek ebben a szakemberek, hiszen számos szemléletformáló- és prevenciós programot kínálnak a fiataloknak, s úgy tűnik az iskolákban is nagy hangsúlyt helyeznek a témára. A szolnoki rákóczis kisdiákok például ötletes, figyelemfelhívó videót készítettek egy pályázatra, mellyel nyertek. Az ismeretszerzésen túl egy méretes zebrával gazdagodtak. Hogy pontosan milyennel, az egyik mai cikkünkből kiderül.

Apropó, zebra! A szakemberek rendre hangsúlyozzák az a bizonyos csíkos felfestés hivatalosan kijelölt gyalogos-átkelőhely. Nos, igen, ez kétségtelen. De egy gyerek biztosan jobban megjegyzi, hogy a zebra előtt meg kell állni és szét kell nézni. Nem kérdés, az állatkertben is megállunk, figyelmesen balra aztán jobbra nézünk, ha előttünk van egy fekete-fehér csíkos állat. Így van ez az utakon is. Szóval, hadd legyen az zebra!