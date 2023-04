Világszerte ünneplik április 22-én a Föld napját, melyet 1970-ben egy amerikai egyetemista, Denis Hayes indított el. Kezdeményezése nyomán amerikaiak milliói emelték fel szavukat a természet érdekében. Nem is hiába: az akció jelentős változásokat indított el az USA-ban, törvények születtek természeti értékeink védelme érdekében. E törekvés 1990-ben vált világmozgalommá, melyhez Magyarország az elsők között csatlakozott.

E jeles nap azóta hazánkban is egyre több embert mozgat meg, számos program, esemény, előadás hívja fel a figyelmünket bolygónk állapotára, az élővilág sokszínűségére és megóvásának fontosságára, a környezet óvására. Ilyenkorra időzítjük a TeSzedd! szemétgyűjtési akciót is, mely városokban, falvakban egyaránt megmozgat kisebb-nagyobb közösségeket, amelynek tagjai fontosnak érzik, hogy legalább e napon aktívan tegyenek is valamit szűkebb környezetükért.

Szép dolog mindez, de nem dőlhetünk hátra, van tennivalónk bőségesen! Évről évre több faj tűnik el vagy kerül a veszélyeztetettek listájára, a túlfogyasztás, a gyorsuló klímaváltozás, a környezetszennyezés számos teremtmény élőhelyét veszélyezteti. Az emberi civilizáció durván beavatkozott a természet egyensúlyába. A következményeit pedig a döntéshozók igyekeztek minél tovább a szőnyeg alá söpörni. De egy Földünk van, ez a mi közös hazánk! Nem mindegy, miként gazdálkodunk természeti értékeivel. Nem árt még sűrűbben elgondolkodni, mit tehetünk mi magunk ezért a csodálatos bolygóért.