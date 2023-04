A csalódottság érthető, a klub az előző évtized sikereivel magasra tette a mércét. A Tisza-parton hozzászoktunk a bajnoki pezsgő ízéhez, és most zsinórban a második évadban a nyolc között búcsúzik az Olaj. Méghozzá úgy, hogy mindkétszer beváltatlanul hagyta az alapszakaszban szerzett krediteket (egy-egy második hely).

A Szolnoki Dózsa ugyancsak nem jutott négybe a vízilabda OB I-ben. A Szolnoki MÁV FC épphogy kiharcolja – talán – az NB III.-as fociligában a bentmaradást, a Karcag és a Tiszafüred a hullámvasút, ki tudja, éppen melyik pontján csücsül, hogy a Jászberényi FC-ről kegyeleti okokból már ne is beszéljünk.

Az Olajbányász volt az utolsó mentsvára a vékonyra sikeredett jászkunsági csapatsport szezonnak. És lehet, hogy nem erről írnánk most, ha a Körmend utolsó hárompontosa nem esik be vasárnap. De beesett. Így remélhetőleg a klubok asztalára is beesik három fontos kérdés. Ezt terveztük-e az idény előtt? Ha nem, hol a hiba? Mi lehet a megoldás?