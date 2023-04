Bár gyakran borús, csepergős még az idő, mégiscsak itt a tavasz, ami kicsalogatja a horgászokat a folyók, tavak partjára és beindul a versenyszezon is.

Legtöbben csak hobbi gyanánt kergetik szabadidejükben a halakat, nem egyszer családi szabadidős program gyanánt lesve a kapást. E hónapban voltak már jó időszakok, amikor bőséges volt a zsákmány. A Zagyván és a torkolat környékén is megfigyelhettük – ahogy jómagam is – , hogy a horogra akadó keszegekkel milyen gyorsan telnek meg a szákok.

A halak mennyisége korántsem közömbös. Nem is mindig csak a fogási élmény miatt, hanem mert otthon elvárják, hogy ha már az illető horgászbotjaival tölti idejét a család helyett, legalább hozzon valamit a konyhára… Ez persze vagy sikerül, vagy nem.

A versenyzőket persze nem efféle haspárti késztetések motiválják. A legtöbben nem is viszik haza, amit megfognak, az uszonyosok a méretkezés után visszanyerik szabadságukat. A igazi sporthorgász egyébként is óvatosan bánik a halakkal, szóba se jöhet, hogy a zsákmány s tepsiben végezze. Halat fogni azonban tagadhatatlanul jól tudnak, hiszen versenyeken az eredmény mindenek felett áll. Érdemes tehát egyszerű horgászként is meglesni a megmérettetéseken az általuk előnyben részesített, egyre inkább finomított, kidolgozottabb (és drágább) eszközöket, módszereket. Vagy egyszerűen csak velük izgulni a parton.

Egyre több a verseny és a hobbipecás. Gyakorolhatják a halak is a horog elkerülését. Mert legyünk igazságosak, és drukkoljunk nekik is!