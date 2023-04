Itt fáj, ott szúr, a tavaszi fáradtság szele is elért. Bár még alig múltam harminc, néha mégis úgy érzem, hogy testem fittsége egy hetvenessel vetekszik. Természetes ez vagy valami betegség húzódik a háttérben? Bár általánosításnak hangzik, de mi fiatalok sokszor nem is veszünk tudomást testünk jelzéseiről, a komolyabb betegségeknek pedig még a gondolatáról sem. Csak hajtjuk a mókuskereket a mindennapokban, szórakozni járunk hétvégén, egy csepp pihenést sem biztosítva. Hiszen most voltunk huszonévesek, amikor az egyetemi évek alatt napokig alig aludtunk, mert hol a buli, hol a zh világa szippantott magába. Az idő felettünk is eljárt? Ezt a gondolatot gyorsan el is hesegetem, fiatal vagyok még, aki bírja. De mit és meddig? A jelek meg egyre csak sokasodnak…

A Tiszta szívvel Szolnokért program évek óta biztosít szűrési lehetőséget a város lakosságának. Veszem a fáradtságot és én is elmegyek, egy vérnyomás és vércukorszint mérés sosem árt, még egy lisztérzékenységi vizsgálatot is elvégeztethetek, hogy ellenőrizzem a diétámat. A mozgásszervi panaszaim kapcsán gyógytornász segítségét kérhetem. Így már rögtön nem is egy, hanem három lépést teszek a saját egészségemért.

És bár orvoshoz senki nem szeret járni, inkább elmegyek évente egyszer a kötelező vizsgálatokra, az ingyenes szűrésekre, minthogy azokat kihagyva esetleg már túl késő legyen!