Sok kicsi, sokra megy… – hangzik a közmondás.

Egy térséget mozgatott meg a tiszaföldvári tűzoltók helyzete. Amikor először írtunk arról, hogy mennyire rossz állapotban van az autójuk, még elképzelni sem tudták, hogy ennyien összefognak értük. Sőt… Korábban próbálkoztak már adománygyűjtéssel, de jórészt sikertelenül. A helyi vállalkozók és néhány magánszemély jelentkezett csak náluk.

Az utóbbi időben viszont több rendezvényen is ott lehettem, ahol újabb és újabb szervezetek, sportegyesületek csatlakoztak a gyűjtéshez. Legutóbb éppen a Szolnoki Olajbányász egyik szurkolójának kezdményezésére kaptak egy dedikált pólót. „Ezt nem értük teszem, hanem igazából magamért, meg a térség lakóiért” – foglalta össze Blaskó István, amikor a miértről kérdeztem. Hirtelen el is gondolkodtam a mondatán. A tűzoltóautóra ugyanis valóban nem azért van szükség, hogy a lánglovagok a szertárban nézegessék. Ha baj van menni kell, minél gyorsabban és ehhez elengedhetetlen az is, hogy megbízható legyen a jármű, amibe beülnek.

Láttam az első licitre felajánlott tárgyakat, kézműves termékeket, még egy kisrobogót is. Mindenki a maga módján segít. Ha információval, akkor azzal, ha a tudásával, akkor azzal. Talán így valóban nem marad autó nélkül a tiszaföldvári tűzoltóság. És bár ne legyen rá szükség, hogy menni kelljen, de ha mégis, akkor mindenhova odaérjenek, ahol várják őket