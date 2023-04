Bár életünket már kikerülhetetlenül átszövik a különféle informatikai és okoseszközök, a fiatalabb generációk szinte már szívesebben élik életüket online közegben, mégis hiányosak ismereteik a technikai vívmányok használatát illetően. Legtöbben nap mint nap csak nyomkodják a gombokat, böködik az érintőképernyőt, társasági életet élnek, le-fel töltögetnek, üzengetnek, rendelnek, ám sokszor hozzávetőlegesen sincsenek tisztában az interneten keresztül rájuk leselkedő veszélyekkel. Pedig az ifjabbak ennek alapjait elvileg már az iskolában megtanulják.

Az időseket könnyebb beugratni, a jóhiszeműségük miatt az egyéb átveréseknek is kedvelt célpontjaik. Ők nem a számítógépek világában nőttek fel, sokan gyerekeiktől, unokáiktól tanulták meg a készülékek alapvető használatát, főként azét, hogy a családtagokkal távolból is tudjanak érintkezni. Kevésbé jellemző viszont rájuk az internetes vásárolgatás, befizetéseiket is szívesebben intézik még ma is csekken, így nem nagyon ugranak be például a kamufizetési felszólításoknak sem. Nagy gond viszont az, hogy a trükköknek, adathalász küldeményeknek sűrűn bedőlnek az online generációk tagjai is, akik a neten bankolnak, regisztrálnak, csetelnek, lógnak a közösségi oldalakon és rendelnek neten mindenfélét.

Vajon miért nem vagyunk elővigyázatosabbak? Mivel lehetne elejét venni a tömeges csalásoknak? Az internetes biztonság intenzívebb iskolai oktatásával? Figyelmeztetések sűrűbb közzétételével? Más kárán tanul az okos, tarja a közmondás. De a meggondolatlanságra nagyon rá lehet fizetni. Ne kínáljuk hát tálcán a lehetőséget a csalóknak!