Nem sok van már! Néhány nap, pár hét múlva az „Osztály, vigyázz!” helyett aktuálisabb lesz az „Osztály, oszolj!” a végzősök háza táján. Elmúlnak a reggelek, amikor csengőszó „robbantja szét” az álmos, de derűs beszélgetéseket, a délutánok, amikor az osztálytársak egy emberként várják a kicsengetést. A diákok nem együtt lépnek már ki ezután a nyikorgó ajtón, véget érnek a közös programok is.

Talán maguk is hitetlenkedve kapkodják a fejüket: hogyan telt el egy szempillantás alatt négy-öt esztendő? Mintha tegnap lett volna, hogy félénk gólyaként beléptek a méretes iskolakapun, ma meg már sokadjára éneklik, talán kicsit unják is a búcsúnótát és az is lehet, hogy még egy-két könnycsepp is végiggördül az arcukon.

Hiszem, hogy így lehet, legalábbis én valahogy így éltem meg a gimnáziumi búcsút. Nem ma volt már, egészen pontosan sok évvel ezelőtt, talán az emlékek is halványodnak, de a kép máig tisztán él bennem. Egyszerre sírtunk és nevettünk, amikor a kényelmesnek nem nevezhető kosztümben „izzadtunk” végig Szolnok belvárosán. Akkoriban lufit még nem eregettünk, de volt helyette jó néhány, zizegős, celofánba csomagolt virágcsokor a kezünkben, melyek természetesen három méterenként a lábunk alá potyogtak. A végén meg röhögve ápolgattuk a feltört sarkunkat.

De szép is volt. A ballagás napja és persze az azt megelőző hetek, hónapok, évek. Minden búval és bajjal, örömmel és kacagással együtt meghatározó időszaka volt az életemnek. Kedves ballagó diákok! Talán most még friss az élmény, de biztos vagyok benne, hogy ti is sokat kaptatok a gimnáziumi, középiskolai évektől. Tegyétek el a tarisznyába az élményeket, melyek erőt adnak majd ahhoz a bizonyos nagybetűshöz..!