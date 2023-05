Minden közösség fontos dátumként tartja számon alapításának esztendejét. Térségünkben is számos olyan falu és város található, amelyek nagyszabású programokat rendeznek az alapítás emlékére, vagy éppen arra a napra, amikor várossá nyilvánították őket. Abony idén ünnepli várossá válásának harmincadik évfordulóját. Ez alkalomból május 26-án jubileumi ünnepséget rendez a 14 ezer lelkes kisváros.

A tervek szerint e napon adják át a Nagykőrösi úti Civil Házat, amely társadalmi szervezeteknek és a helyi fiataloknak egyaránt találkozóhelyet biztosít majd. A különleges létesítménytől azt remélik, hogy igazi fórumként funkcionál a jövőben, ahol minden lakó megtalálja a számítását. A cél az, hogy a helyszín Abony kulturális és a szellemi életének egyik bástyája legyen. Nem véletlen, hogy egy ilyen komplexum átadását épp a várossá nyilvánítás jubileumára teszik, ahogyan az is tudatos dolog, hogy ezekben a napokban újul meg a főtér második világháborús emlékműve. Az alkotásra 108 új név is felkerül, akik a világégés pusztításának estek áldozatul. A mostani kerek jubileum tehát arra is lehetőséget ad, hogy újabb hősökre emlékezzen a város. Olyanokra, akik neve csaknem a feledés homályába merült...

Különleges évfordulónak ígérkezik ez a mostani városünnep. Jó alkalom ez arra, hogy mindenki méltósággal gondoljon lakóhelyére és annak gazdag történelmére egyaránt.

A jubileumon újabb hősökre emlékezhet majd a város.