Egy egész ország rendült meg, amikor múlt héten érkezett a tragikus hír, lezuhant egy magyar katonai helikopter Horvátországban.

Akkor még nem tudtuk a részleteket, de hamar kiderült, a gépen tartózkodó honvédek a szolnoki bázis kötelékéhez tartoztak. Nekünk, itt élőknek ez még fájóbbá teszi a történteket, azt pedig el sem tudom képzelni, mit érezhet most az elhunyt katonák családja.

Nem így kellett volna hazatérniük, hanem szeretteiket megölelve, a viszontlátás örömével az arcukon. Hogy mi okozta a szörnyű balesetet azt még vizsgálják, de semmi nem változtat azon, hogy ők már nem lehetnek közöttünk.

Nem szolgálhatják tovább a haza védelmét, amire felesküdtek. Már csak köszönetet tudunk mondani azért, hogy életükben ezt a hivatást választották.

Hogy minket, gyengébbeket, kiszolgáltatottabbakat védjenek, akár életük árán is. Ha máskor nem, most átérezhetjük, mekkora súlya van ennek. Bár az elhunyt honvédek nem éles bevetésen, hanem gyakorlaton voltak, ennek veszélyét is vállalták, és vállalják a magyar katonák, akik egyre többen vannak. Egy év elején megjelentetett statisztika szerint a sikeres toborzókampánynak köszönhetően 2020 és 2021 között egy év alatt hatezer fővel emelkedett a honvédség létszáma.

De sajnos Lőrincz Tamás zászlós, Radnai Ádám százados és Konrád Dávid főhadnagy már örökre hiányoznak az állományból.

Óriási tragédia ez a családnak, a barátoknak, a honvédségnek és az egész országnak.

Isten nyugosztalja elhunyt katonáinkat!