Nincsen olyan nyár, hogy ne legyen halálos kimenetelű baleset térségünk élő- és holtvizeiben. A legtöbb esetben még ma is az úszótudomány hiányossága okozza a tragédiát.

Nincsen olyan gyermek, amely ne szeretné a vizet, a pancsolást. Azonban tapasztalatom, hogy a popsivízben való lubickolás rajtkockájáról elrugaszkodva sem vezet egyenes út a mélyvizekben való biztonságos fürdőzésig. Már az én esetem sem volt könnyű. Vízijártasságban remeklő szüleimet helyi versenyeken még időmérőként is foglalkoztatták, számukra ezért természetes volt, hogy fiacskájuknak is el kell sajátítania a cseppfolyós közegben való alkalmazkodást. Hamarjában mestert is választottak részemre jó barátjuk, az olimpiai bajnok Hasznos István személyében. Pista bácsi pedagógiai módszere, több ezer gyermek esettanulmányát is ismerve, azonban sajátosan egyszerű és örök érvényűen félelmetes volt. Tanítványai egyik kezét és lábát megfogva dobta be őket a szolnoki Damjanich uszoda hideg vizes úszómedencéjébe. Úgy volt vele, ha kikutyagol a betonfalig az üvöltöző kölyök, akkor megtanult úszni. Ha meg nem, hát bocsánatot kért a szülőktől. No, utóbbira egyetlen egyszer sem került sor.

Napjainkban e „hasznos” makarenkói szigorra már lecsapnának a gyermekvédelmisek, meg az ombudsmanok. Az erőszak szerepét átvették a csendesebb kérlelés – előjátékkal induló hangosabb könyörgés – szituációs gyakorlatok. Lánykáimnak ugyan nem kellett nógatás, ők szívesen jártak tanulni az úszóneveldékbe. Fiam azonban még előtte áll a kéz-láb tempók elsajátításának, viszont egyelőre ellenáll a „tantárgyba” és a medencébe való elmélyedésnek. Na, majd csak lesz valahogy…

Mert hogy térségünk csöppnyi víziország, számos vizes kihívásokkal. Folyók, tavak, holtágak, strandok csábítanak hűs vizeikbe nyaranta. S ha a bölcs latin még úgy tartotta, hogy hajózni szükséges, manapság életfontosságú a bölcselet, hogy úszni tudni kötelező...