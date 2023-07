Amíg hallgatjuk az Amerikában vagy Kanadában tomboló erdőtüzekről szóló híradásokat, addig sokan nem gondolnak arra, hogy a pusztító lángok környezetünkben is felcsaphatnak. Pedig nem árt óvatosnak lenni, főleg ilyen hőségben.

Embermagasságú lángok, a kánikulánál is nagyobb forróság. Pillanatok alatt megvan a baj, még akkor is, ha emberi felelőtlenség nincs a háttérben. Így történt tavaly Tiszainokán is. A tiszazugi falu határában tűz ütött ki, ami szerencsére nem terjedt át a lakóházakra. Az ijedtség viszont igen nagy volt, ez még akkor is látszott a lakosokon, amikor egy évvel később felelevenítettük a történteket.

Ahogy cikkünkben is olvasható, összességében nem élték meg traumaként a történteket, inkább némi készenléti állapotot adott. Azóta betáraztak például palackos vízből, mert bármikor szükség lehet rá. Összefogásból nem először vizsgázott jelesre a falu, korábban a Tisza áradása veszélyeztette a lakosokat, a természeti katasztrófák közül tehát a tűz és a víz is okozott már gondot.

A tavalyi eset után bizakodnak a helyiek, na nem abban, hogy ez velük többen úgysem történik meg. Az a nézet, hogy mindig csak másvalakivel fordulhat elő a baj, megdőlt.

Az élővilág viszont apránként hódítja vissza a területet, ébredezik az erdő. Csodálatos látni, hogy a zöld felülkerekedik a szenes feketén, mely már csak helyenként emlékeztet a lobogó lángokra és a pusztításra. Az énekesmadarak hangjai is felcsendülnek, esténként apró rágcsálók motoszkálása veri fel a csendet. És bár mi emberek ezt a folyamatot nem gyorsíthatjuk, a fejlődés apró lépéseit érdemes megfigyelni. A rohanó hétköznapokban talán némi lassításra bíztat minket.