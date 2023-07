Mit nekem tenger, óceán, nekem a Balaton az a bizonyos Riviéra, na meg a Tisza, mivelhogy gyakorlatilag a partján nőttem fel. A szőke folyó máig nem ereszt el, itt, Szolnokon is mellettem van, mint egy állandó, örök védelmező. Partjának jellegzetes illata, vizének csillogása, teremtő vagy éppen romboló ereje annyira természetes már, hogy nem is tudnám elképzelni az életemet nélküle.

És az is természetes, hogy nyáron meg kell mártózni benne, de az is, hogy a Tisza nem játék. Nagyon, de nagyon észnél kell lenni strandolás közben, és tisztelni a folyót, mert könyörtelen, szeszélyes is lehet. Egy hirtelen gödör, egy nagyobb sodrás vagy örvény elég a tragédiához. De ha körültekintően fürdőzünk, akkor páratlan élményt nyújt már csak a csodálatos környezete miatt is.

A Tisza-parti települések már felkészültek a szezonra, igyekeznek minél kellemesebbé varázsolni a látogatók számára a pancsolást. Tiszapüspöki, Nagykörű, Abádszalók és Tiszafüred mellett pénteken Szolnokon is megnyitotta kapuit a szabadstrand. Egy újabb lehetőség arra, hogy úgy igazán érezzük, itt a nyár, és végre élvezhetjük is a fullasztóan meleg napokat.

Magyarország szerencsére bővelkedik természetes vizekben és fürdőkben is, így csak az időnk és a pénztárcánk szabhat határt az önfeledt lubickolásnak. Na meg az időjárás, ami valóban egy kicsit kiszámíthatatlan mostanában. De ha még az is könyörületes, akkor itt a lehetőség csobbanni egyet a hűsítő habokban!