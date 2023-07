Kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond. Ugye, valahogy így hangzik az a bizonyos mondás? Ha ez igaz, akkor én egyelőre csak apró problémákkal szembesültem a csemetéimmel kapcsolatban, még akkor is, ha időnként úgy érzem, egy-egy élethelyzetben egyszerre hordok ki lábon egy agyvérzést és egy szívinfarktust. A rohamtempóban szaporodó ősz hajszálakról már nem is beszélek.

S ha már az összehasonlításról van szó, minden bizonnyal nem kevésbé húsba vágó az anyagiak kérdése sem. Ismerősök mondják, ahogy nő a gyerek, egyre mélyebbre kell nyúlni a pénztárcába ahhoz, hogy kielégítsd a szükségleteit és a kívánságait. Nos, ezt a részét azért már ízlelgetem időnként. Játékból sosem elég, az édességek, finomságok végeláthatatlan kínálatából is folyamatosan tudnak válogatni az én gyerkőceim. Manapság pedig az is gyarapítja a kiadások listáját, hogy szűk családunk legkisebbje is iskolába készül. Táska, tolltartó, kulacs, tornazsák, füzetek, ceruzák, radír és hegyező. A sort még folytathatnám, különösen úgy, hogy a nagyobb porontyom meg lecserélné már néhány, szerinte már túl kislányos eszközét. Mondjam, vagy mutassam, hogy mit is gondolok?

Aztán mégis csendben maradtam. Láttam ugyanis egy videót, ahol fiatalokat kérdeztek arról, mennyit költenek egy nemrégen lezajlott fesztiválon. Térdig esett állal hallgattam a százezres összegeket. Jesszus! Mondtam is a férjemnek, hogy kezdjen el gyűjtögetni. És már nem is annyira sajnáltam, még ha a logisztikánkat alaposan megnehezítette, hogy lemondták az e hétre tervezett táborunkat. Máris megspóroltam a két gyereken hatvanezer forintot. Félreteszem. De inkább nem is gondolok bele, hogy majd tíz év múlva ez mennyit segít az akkora nagyocska gyerekeim nyári szórakozásában...