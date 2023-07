Napokkal ezelőtt Seller Gabriella gyógypedagógus és Szűcs-Nagy Zia terápiáskutya - felvezető három ebbel az oldalán érkezett hozzám a szerkesztőségbe. A beszélgetésünk célja az volt, hogy a kutyával asszisztált terápiát bemutassuk, hiszen sokak számára még mindig ismeretlen ez az igen hatásos gyógyító eljárás.

Amy, Enzo és Muffin jelenléte teljesen felkavarta az iroda megszokott napirendjét, mindenki nyomban félretette a munkát és hozzájuk sietett. A kollégák arcán azonnal mosolyt véltem felfedezni, rögvest simogatni kezdték őket és beszéltek hozzájuk. Boldogság ült ki mindnyájuk arcára. Abban a pillanatban megértettem, hogy mekkora erő is rejlik a négylábúakban. Biztos voltam benne, hogy egy kutyával asszisztált terápia is hasonlóképpen működhet. A kutya ugyanis vidámságot, vigaszt és szeretetet nyújt, feltétlen ragaszkodása, együttműködési készsége akaratlanul is jobb kedvre deríti, aktivitásra késztetheti az embert. A két szakember hosszan megismertette velem, hogy milyen változásokat vélnek felfedezni egy - egy foglalkozást követően. Elmondták, hogy a nehezen megnyíló, visszahúzódó gyerekek idővel képesek új szociális kapcsolatokat kialakítani. Felnőttek esetében pedig optimalizálódhat a vérnyomás, és a depresszióra is pozitív hatással vannak.

Elmondhatjuk tehát, hogy a négylábúak jelenléte és látványa már önmagában is kedvező hatással van az életünkre, segítségükkel könnyebben átvészelhetjük életünk válságos időszakait.