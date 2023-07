Most aztán főhet a fejünk. Na nem csak azért, mert számtalan probléma nyomja a vállunkat, hanem mert kutya meleg van. Így júliusban ez nem is olyan meglepő, talán inkább annak kellene sóhajtozásra adni az okot, ha a moly ellen bezsákolt téli kabátot kellene előhúzni… Viszont most a fürdőruhából, lenge ruhákból és a baseball sapkából áll a ruhatárunk. Lassan már az utcára kilépni sincs kedvünk a hűvös lakásból, menni viszont kell, munkába, vásárolni, kinek, mikor, merre vezet éppen az útja.

Ilyenkor közlekedni sem olyan egyszerű, tapasztalataim szerint mindenki türelmetlen és ingerült. Az autóban még inkább meleg van, bár ezen sokat segít a klíma. Ezzel együtt is, nem egyszer pattan a cérna egy dugóban, vagy csak azért, mert a gyalogos lassan megy át a zebrán. Ahogy cikkünkben is olvashatják, Jász-Nagykun-Szolnok már minden rendőr-főkapitánysága körültekintésre és óvatosságra int.

A minap éppen annak voltam fültanúja, ahogy egy autós a gázra lépett, miközben az ablakon kifelé kiabálva szidkozódott. Csak találgatni tudtam, hogy mi történt, mindössze csak annyi látszódott, hogy a piros lámpánál egy másik autós nem húzódott annyira előre, hogy elférjen a kanyarodósávon mögötte. Kérdések sora ötlött a fejembe arról, hogy vajon ér-e ennyit az a néhány perc várakozás. Mindenesetre nekem gyalogosként is nagyobb odafigyelésre volt szükségem, hogy a bosszús autós nehogy elsodorjon a szelével. Óvatosság tehát sosem árt, és inkább tekintsünk körbe még egyszer, hátha a figyelmünkkel elkerülhető a nagyobb baj. Rajtunk ne múljon!