Évezredek óta versek, dalok, és számos alkotás gyakori motívuma a csillag. Sőt, a „csillagom” megnevezés is, ha valakit kedvesen szólítanak. Ezekből is látszik, az emberiség mindig is vonzódott az éjszakában ragyogó égitesthez, és a mai napig hullócsillagnak hívja a Föld légkörében felizzó por-és kőszemcséket.

A nyilvánvaló tévedés ellenére mégis illik az elnevezés ezekre a fényes csíkokra, melyek hihetetlen sebességgel szántják át a sötét égboltot.

Hétvégén, amennyiben az időjárás engedi, bárki gyönyörködhet a „csillaghullásban”, ugyanis érkezik a Perseidák, a Swift-Tuttle üstökös öröksége. Az égi vándor ugyan most nincs a Föld közelében, de maradványa minden nyáron, augusztus közepén ragyogóvá varázsolja az éjjeli eget. Bár az egy másik téma, hogy a tudósok szerint évezredek múlva akár a bolygónkba is csapódhat a 130 évenként a Nap közelében elszáguldó üstökös.

Viszont Szent Lőrinc könnyei ma még páratlan látványt, remek esti szórakozást kínálnak azoknak, akik szeretik pásztázni az eget. Akár ötven-hatvan, szerencsés esetben száznál is több „hullócsillagot” lehet megszámolni hétvégén, főleg szombatról vasárnapra virradóra.

És a hagyomány szerint ilyenkor lehet kívánni is, csak legyen elég óhaj hozzá a tarsolyban.

Egészség, boldogság, szerelem, lottófőnyeremény – lehet próbálkozni. Ha nem válik be, legalább volt egy nagyon szép, reményteli este a csillagok alatt.