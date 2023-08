Nagy kedvenc nálunk Micimackó. Lánykám, még meg sem született, már ütemesen dobolta a kedves, teltkarcsú brummogóról szóló dal ritmusát. Amióta pedig már azt is tudja, hogy névrokonságban áll a „csacsi, öreg medvével”, még inkább kedves a szívének a maci. Évszaktól függetlenül, télen és nyáron is rendre kérlel, elalvás előtt énekeljük el fülbemászó dallamot. Mit törődünk mi azzal, hogy a nyári hőségben, a nyitott ablakon át is a „...minél inkább hull a hó, annál inkább havazik” sorok szállnak a szomszéd felé.

Cseperedő lányom azt is jól tudja, hogy „ismert erdei körökben az az általános nézet, hogy Micimackó, mint minden medve, szereti a mézet”. Talán nem véletlen, hogy ő is odavan az aranylóan fénylő csemegéért. Ezt az apjától örökölte, ők ketten kanálszámra nyalogatják a ragacsos finomságot. Főleg télen nyitogatják sűrűn az „almáriumot” és néznek a csuprot helyettesítő üveg aljára. Jól teszik, magam is követem időnként a példájukat, hiszen köztudott, hogy a méznek megannyi jótékony hatása van. Bízom benne, hogy előbb-utóbb az egyelőre ellenálló, kisebbik csemeténk is rákap az ízére és örömmel nyalakodik majd.

A hétvégén biztosan sokan tettek így Jászberényben, ahol immár harmincötödik alkalommal rendezték meg a mézvásárt és méhésztalálkozót. Én nem vagyok kompetens a szakmában, de ismerőseim révén tudom, milyen sok munkával jár a mézkészítés. Nemcsak a méheknek, a méhészeknek is. Rengeteg befektetés kell ahhoz, hogy mi, mézfogyasztók, megbízható, finom és minőségi csemegét csurgathassunk le a torkunkon. „És ez nem csak afféle szerény vélemény, hanem határozottan állítom, hogy tény, tény, tény!”