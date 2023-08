Bözsi néninél élmény vásárolni. Ha betérek a szolnoki piacra, elsősorban az őszi-téli időszakban biztosan méretek vele egy kis savanyúkáposztát. Mivel a gyerekeim még nem rajonganak a vitamindús finomságért, nem kérek sokat belőle.

„Egy kis vitaminpótlásnak, amolyan ropogtatnivalónak viszem, tessék egy maréknyit adni!” Általában így „rendelek”, ő pedig az áru mellé némi csevejt is kínál. Jelen esetben elbeszélgettünk a vitaminok fontosságáról, kitérve rá, hogy bizony az egyik legjobb forrás a savanyúkáposzta. Fizetéskor azért sem morgok, hogy végül az egy maréknyi bőven kettő is lett, hiszen, ahogy említettem, élmény is került a tasakomba.

Bözsi néni pont így jó. Mára már egybeforrt a neve az éppen ötven esztendővel ezelőtt átadott szolnoki piaccal. Szinte a kezdetektől ott áll nap mint nap, kora reggeltől kínálja az egészséges és finom portékáit. Aki vevő rá, az egy kis beszélgetést is tehet a kosarába a savanyúságok mellé. Mert a piac tulajdonképpen erről szól. Mi vásárlók a megbízható, minőségi termékek mellé némi személyes kapcsolatot is szeretnénk kapni. Ha megszületett a bizalom, akkor mindenki számára kifizetődőbb az üzlet.

Na és persze nem mehetünk el szó nélkül a hamisíthatatlan piaci hangulat mellett sem. Az bizony megfizethetetlen. Érdemes elidőzni a házi tejtermékek, termelői zöldségek és házi kolbászok rengetegében. Ha tele a kosarunk ne legyünk restek beállni a kígyózó sorba a büfé előtt, hogy az ablaknál aztán ne tudjunk dönteni a sült kolbász és fokhagymás lángos között. A legjobb, ha mindkettőt megkóstoljuk, s közben nagy mosollyal üdvözöljük a szintén tejfölös szájú ismerőseinket... Legyen ez még sokáig így!