Én már a hetvenes években kapcsolatba kerültem a Mira vízzel. Ebben az időben mindegyik médiafelületen, azaz újságban, tévében és rádióban, valamint a pletykapadokon bőszen reklámozták a rettentően keserű, ám de végtelenül egészségesnek mondott gyógyvizet. Családom hölgytagjai előszeretettel vásárolták és fogyasztották is a korszak egyik trendi termékét, amit epe- és gyomorbántalmak enyhítésén túl fogyasztó-karcsúsító hatásúnak is tudtak. Apám viszont csak annyi értékelhetőt mondott a Miráról, hogy a felmenőinek szülőfalujához, a Tiszavárkony-Szőlőhöz közeli területről hozzák felszínre. Merthogy tiszajenői! Én akkortájt kétszer kóstoltam belőle: először és utoljára.

Azóta megvilágosodtam, s ma már értem a keserűvíz gyógyhatását, és ismerem a történetét. Mára megváltozott a Mirához viszonyuló hajdani hozzáállásom. Nem is olyan régen, egészségügyi okokból, készséggel vettem és kínáltam is kilencvenéves keresztanyámnak, s azt gondolom, ha én is szükségét érezném, már nem haboznék e keserűséget magam is lenyelni.

Ma még van, de lesz-e holnap Mira víz? Eső híján elapadtak a glaubersós vizű kutak Tiszajenőn, melyek folyékony áldását a latin mirabile, magyarul csodálatos szó után Mira névre kereszteltek el. Az a legenda van eltűnőben, amely apám egykori hitének ellentmond, merthogy a Mira sohasem volt tiszajenői! Arrafelé csak a délibábját látták.

Száz évvel ezelőtt egy Pusztajenő néven ismert tanyavilág környezetében bújt meg a kincs. Melyre feltalálása után nem sokkal egy angol tőkével erősített fővárosi részvénytársaság tette rá a kezét. A termelőüzemet aztán 49-ben államosították, 54-ben pedig mesterségesen létrehozták Tiszajenő községet több megye és falu határában, így került a köztudatba – és ezért értesült apám is arról helytelenül –, hogy a Mira víz a kezdetektől tiszajenői. Holott még a haszna sem volt odavalósi soha.

A telepet végül 91-ben privatizálták, a termelés és forgalmazás profitja pedig azóta sem a helyieknél, hanem egy gyöngyösi cégnél értékesül, ami mostanra a gyógyvízzel együtt elpárologni tűnik...

Ma még van, de vajon lesz-e holnap is Mira víz?