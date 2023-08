„Ha én gazdag lennék, jaga diga diga jaga daga diga diga dom.” Szinte a fülemben hallottam Bessenyei Ferenc öblös hangját, amikor a minap a Szolnoki Szimfonikusok előadásában felcsendültek a világhírű musical dallamai a Kertvárosban. A Holt-Tisza repítette a jól ismert zenét és városszerte szállt annak is a híre, hogy a zenészek és az őket csodáló közönség a szórakozáson túl nemes céllal gyűltek ott össze. Lapunkban is beszámoltunk, hogy a városrész óvodájának felújítására szerveződött a koncert, s most arról írunk, hogy felkerült a korona: összegyűlt a szükséges pénz.

Szívemnek különösen kedves mindez, hiszen családunk évek óta tagja a kertvárosi óvoda közösségének. Gyermekeinkkel ezerszer, persze többször lenyomtuk a kilincseket a már sok évet megélt épület ajtajain, annál is többször mosták kezeiket a porontyaim, s megszámlálni sem tudjuk, hány benti cipőt és fogkefét koptattak el az ódon falak között. Néha sírva, legtöbbször nevetve integetett reggelente a lányunk és fiunk a régi ablakokon (melyek most megújultak), s hasonlóan nevettünk, de olykor könnyekig meghatódtunk (igen, apa is) egy-egy bemutatón, előadáson, ünnepségen. Egy nagy család lettünk: a pedagógusok, a gyerekek, a szülők és nagyszülők.

Mi most épp búcsúzunk. Kisebbik dedünk is iskolaköteles korba lépett, tegnap utoljára is becsuktuk magunk mögött a nehéz, zöld kaput. De a szívünk nyitva áll, s mindig szeretettel gondolunk vissza az intézményre és annak „lakóira”. S esetü(n)kben különösen igaz, hogy nem feltétlenül csak egy csillogó hely, a hiperszuper, modern környezet nyújt biztonságot. A gyermekeinket óvó szavak, az odaadó gondoskodás, az arcukat simító kezek, s az őket vigasztaló ölelés a legfontosabbak. Hála mindezért!