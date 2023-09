Nyárias napsütés és meleg volt, mikor a parkoló szélén álló termetes fa mellett vitt el az utam. Gondolataimból puffanó hang zökkentett ki, a bokámhoz pedig sötét kis valami csapódott. Gesztenye! A fűben, néhány elsárgult levél társaságában, több fehér foltú barna termés is hevert, a kis széllöketek pedig újabb érett vadgesztenyét ráztak ki hasadó tüskés burkából és juttattak a földre.

Haj, gyerekkoromban mennyire szerettük gyűjtögetni őket! Bár jómagam nem gyarapítottam azok táborát, akik figurákat is eszkábáltak a gesztenyéből, a gyűjtőszenvedély azonban engem is hajtott. Kisgyerekként lelkesen szaladgáltam végig Szolnokon a Tiszapartot, felkapkodva a fényes golyóbisokat, volt, hogy a családtagokkal még versenyeztünk is, ki talál nagyobb szemeket. A parkoló menti fa is viszonylag nagy termést hullatott... A nap végén a part felé vettem az irány, mostanában nem jártam arra. A sétány mentén is gesztenye potyogott, előhozva belőlem a nosztalgiát. A fasor fái ifjúkorom emlékeihez képest mára persze terebélyesebbé cseperedtek, a lényeg azonban nem változott. Gyerkőcök most is lelkesen bogarásztak az út mentén heverő barnaságok között, az apróságok szüleik segédletével gyűjtögettek. De vajon mi olyan vonzó ezekben a barna termésekben, ami gyűjtögetésükre készteti az embereket? Ezt azóta sem tudtam megfejteni.

Hull a gesztenye… Hiába nyárias a szeptember, csalhatatlanul jelzik, hogy immár itt az ősz.