Az elmúlt napokban az érzelmek hullámvasútján utaztam. Az elégedetten hátradőlő anyukából hirtelen váltam aggódó szülővé, majd kapkodó házisárkánnyá. Csütörtök este az elkeseredettség nyomta a vállamat, amikor belekezdtem a hat füzet javító vonalazásába. Kétségtelen, hogy könnyített a helyzeten, amikor a harmadikos gyermekem kivette a részét a munkából, de hat füzet, az mégiscsak hat füzet. És amikor az utolsó hiányosság felismerése az elmémbe hasított az iskola előtti estén, azt az érzést nem kívánom senkinek. Pedig kedden már azt hittem, hogy jól állok és csak néhány apróság maradt hátra.

Azért a neheze a csütörtök este volt. Amikor az ötödikbe lépő lányom szemében az izgatottság örömét az aggodalom váltotta fel. Mondhattam én bármit arról, hogy a felsős tanárok sem esznek gyereket, reakcióként csak egy apró mosolyra tellett tőle. De legalább megpróbálta.

A jászkunsági iskolákban szeptember 1-jén kezdődött meg a tanítás, ahogy lapunk hasábjain olvasható a szolnoki kodályosok izgatottan várták az első napot.

Péntek reggel a mi napunk is nyüzsgéssel indult, elkészült a szokásos kép, melyen immár mindhárom gyermekünk hátán ott a táska. Anyaként szinte felfoghatatlan, milyen gyorsan röpül az idő, ezt csak megerősti, amikor a legkisebb is iskolát kezd. Ő maga fogalmazta meg, hogy izgul és egy picit fél is. Akkor én mit mondjak? Mindezek mellé viszont még a mérhetetlen büszkeség társult, amikor figyeltem gyermekeimet, ahogy csomagokkal felpakolva sétáltak be az iskola kapuján. Megfogalmazódott bennem, hogy a kiscsibéink lassan elhagyják tojáshéjaikat…