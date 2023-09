Aki ismer, az tudja, hogy nagy állatbarát vagyok. Úgy látszik ez is örökletes tulajdonság, hiszen édesapám és a keresztszüleim is rendszeresen hazaállítottak sérült és bajba jutott állatokkal. Jómagam is kórosan vonzom ezeket a helyzeteket. Sőt! Még az sem segít, hogy a két legjobb barátnőm is ilyen.

Múltkor Adrival hazafelé sétálva, a belváros egyik forgalmas utcájáról szedtünk össze egy kiscicát. Ránk tapadt, mint egy matrica. Iszonyúan kedves volt, egyszerűen képtelenség lett volna otthagyni. Végül pár hét múlva sikerült neki gazdát találni és happy end lett a story vége. Sokszor azonban nem ilyen „egyszerű” a helyzet… Manapság luxusnak számít háziállatot tartani. A felelős állattartás ugyanis – legyen szó akármilyen állatról –, pénzbe kerül. Akkor is, ha jelen pillanatban az a kiskedvenc makk egészséges – nemhogy akkor, ha ne adj’ isten, valami baj történik vele. A drága állatorvosi magánrendeléseken akár több tízezer forintot is otthagyhatunk. A hetekben zajló összeszervezett veszettség elleni védőoltások viszont jó lehetőséget adnak arra, hogy pénztárcánkat megkímélve, felelősen járjunk el a kutyák védőoltását illetően.

Éppen ezért nagyon megfontolt döntést kell hozni, amikor magunkhoz veszünk egy jövevényt. Mondom ezt úgy, hogy ha jó tündér lennék már rég szerető gazdikhoz varázsoltam volna minden menhelyen, vagy utcán tengődő állatot. Ez azonban nem egy Disney mese, ezért fontos felelős állattartónak maradnunk.