Bár tízévesen tántoríthatatlan voltam abban, hogy bankos vagy lótenyésztő leszek, ahogy teltek az évek mégis az újságírás mellett kötöttem ki.

Pedig még emlékszem a negyedikes fogalmazásomra, ahol a két említett szakma előnyeit és hátrányait taglaltam hosszú oldalakon át. Nah de teltek az évek és az általános iskolában egy média szakkört indítottak, szívesen vettem részt az órákon kívüli foglalkozásokon, egyből jelentkeztem is. Már hetedikben körvonalazódott, hogy ez a világ érdekel igazán.

A gimnázium után nem is volt kérdés, hogy az egyetemen melyik szakot választom. „Gyönyörű az, ha az ember célba lát. S eléri azt, tűzön-vízen át.” – cseng a fülemben az Ibsen idézet, melyet édesapámtól hallottam először. Meg is tettem minden azért, hogy megszerezzem a diplomát. Már akkoriban is krónikásnak szólítottak csoporttársaim, melyen legbelül igen sokat mosolyogtam, szépen lassan ugyanis valóban tollforgatóvá váltam.

Kétnapos pályaválasztási kiállítás nyitotta meg kapuit Szolnokon a továbbtanulás előtt álló általános iskolások, szülők, pedagógusok előtt. A standok között járva ismerkedhetnek a fiatalok az előttük álló élet hétköznapjaival, válogathatnak a lehetőségek közül. A kiállítás remek alkalom arra, hogy bepillanthassanak a különböző szakmák rejtelmeibe. És, ha megszületik a döntés, már csak a kitűzött célokat kell elérni!