Kinézek az ablakon: igen, még zöldell a nyárfa. De akármerre is pislogok, nem tudom nem észrevenni, hogy egyre inkább közelít a hűvös ősz. Ez persze nem feltétlen baj. A hideg hónapokban is megleli örömét az ember, különösen, ha szereti a hazai kosárlabdát, hiszen pattogtatás szempontjából mifelénk az ősz nem a vég, hanem a kezdet ideje. Azt már mi, szolnokiak tehetjük hozzá, hogy csarnokunkban – hideg ide vagy oda – amúgy is mindig forró a levegő.

Ma megkezdi tavaszig tartó hadjáratát a Szolnoki Olajbányász. Vármegyénk kétségkívül legnagyobb sportcsapatára vélhetően ezrek lesznek kíváncsiak az első, Paks elleni találkozójukon, és legalább ennyien tanakodnak azon, milyen idény vár a piros-­feketékre. Jogos a kérdés. Ám egyelőre inkább a kérdőjelek, mintsem a felkiáltójelek sorjáznak a szezont illetően. Beválnak-e a légiósok? Elkerülik-e az együttest a sérülések? Egyáltalán, működik-e majd a nemrég aláírt Rajkovics edző alkotta gépezet?

Úgy fest, az új szezonban számos, közel azonos szintű gárda próbál lecsapni a rájátszást érő helyekre. Ezek egyike a Szolnoki Olajbányász is, ám hogy az erősorrendben hová ér be, szinte megjósolhatatlan. Talán Lukács Norbert, az Olaj tehetségének hírportálunk számára kifejtett véleménye a mértékadó , miszerint néhány mérkőzést biztosan várni kell a tisztánlátáshoz.

De arra azért emlékezhetünk, hogy például a 2006–2007-es idény előtt sem sorolták a favoritok közé az Olajt, és akkor még finoman fogalmaztunk. Aztán mi lett a vége...

És hát az Olaj, az mégis az Olaj. Ki tudja, még az is lehet, hogy ma este is látunk tőlük egy jó kis őszi mutatványt, így, szeptember végén.

