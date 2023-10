Reggel húsz csepp, este húsz csepp. Talán nincs is olyan ember az országban, aki nem ismeri a reklám szövegét, mely egy hamisítatlan magyar gyógyhatású szert ajánl a figyelmünkbe. Már a gyerekkoromban is így szólt, most a gyermekeim is kívülről fújják a szlogent, s érdekes módon – bár mindig hadakoznak a gyógyszerbevételkor – nem ellenkeznek, amikor a napi adagot csepegtetem a szörpjükbe. Én most így igyekszem erősíteni az immunrendszerüket, próbálom ellenállóvá tenni szervezetüket az őszi nyavalyák szezonjában.

Ha kicsit is segít, már boldog vagyok. Ha eggyel kevesebbszer kell a betegágyuk fellett aggódva virrasztanom, nekem már megérte. Szülőtársaim valószínűleg egyetértenek velem abban, hogy bármit megtennénk azért, hogy gyerekeinket (és magunkat is) elkerüljék a betegségek. Hogy vannak-e csodaszerek erre? Talán nincsenek, de azért tehetünk lépéseket a megelőzés érdekében. A legmegfelelőbb valószínűleg a változatos, vitamindús, kielégítő táplálkozás lenne, ám meglehetősen ritkán találkozni olyan gyerekkel, aki ilyen módon él. Így aztán az apák és anyák mindent bevetnek, amit tudnak: cseppeket, tablettákat, vitamincukorkákat és -nyalókákat kínálnak a gondoskodó szeretetük mellé.

Öröm számomra, hogy a gyógyszergyártók között is vannak, akik az általuk előállított pirulák, szerek mellé gondoskodást is nyújtanak a betegeknek. Ahogy egyik cikkünkből kiderül, nagycsaládosokat és hátrányos helyzetűeket támogatott a nagy múltú gyógyszergyár. Jól jöhetnek a Béres csepp adományok azoknak a családoknak, ahol sok gyerek él, s azoknak, akiknek nehezen finanszírozhatók a mindennapok. Itt most különös jelentőséggel bír a mondás: a szeretet gyógyít.