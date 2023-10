Sütés, főzés, füstölés, savanyítás, préselés!

Sok évvel ezelőtt így hirdették a nagykörűi Nagy Befőzés napját, a rendezvény azóta is töretlen a Tisza-parti településen, a helyiek évről-évre lelkesen és egyre színesebben mutatnak be mindent, ami egy vidéki kiskonyhában ősszel történik. A hétvégi eseményen valóban volt látni- és kóstolnivaló. Az üvegbe zárt gyümölcsök, a savanyításra váró káposztacsíkok, a csordogáló szőlőlé egytől egyig azt hirdették: közeledik a tél, amikor igazán értékessé válik a termelők egész éves munkája.

A standok között járva, úgy érzetem, mintha a nagymamám konyhájában lennék újra. Gyerekkoromban imádtam például figyelni a forró sparhelt tetején csücsülő fazékban, de még inkább az üstben „puttyógó”, szépen lassan lekvárrá formálódó gyümölcsöt. Korábban a sárgabarackot, ilyentájt pedig a feketélő szilvát. Később mindig átölteltem a dunyhával kibélelt kosarat, amibe dunsztolódni sorakoztak a forró üvegek. Melegségét, a szeretet is átjárta.

A hagyomány még él nálunk. Bár egyelőre én még óvatosabb vagyok. Édesanyám a dunsztosüvegek legfőbb felelőse. Munkáját a szerényebb terméshozam némileg hátráltatja, de azért így is szép sormintát alkotnak a kamrapolcon a befőttek, lekvárok, savanyúságok. Legyen még így sokáig, de tudom, nekem is meg kell tanulnom. Az elmélet már megvan, a visszafogott próbálkozásokat sűrítenem kell, itt az idő erősíteni a gyakorlati részt. Már gyűjtöm az üvegeket, melyekbe az ízletes gyümölcsök mellé örömmel töltöm majd a családunk hagyományait nagy adag szeretettel fűszerezve. Szóval előbb-utóbb nekem is lesz dunsztom!