Évekkel ezelőtt nem is ismertük ezt a fogalmat. Maximum akkor volt fekete péntekünk, ha a gimnáziumban pénteki napra esett a matematika témazáró, s a hét utolsó napján kellett megküzdenünk a deriválásokkal és az integrálásokkal. Na az volt az igazi sötét nap.

Manapság teljesen más jut eszünkbe, ha ezt a kifejezést halljuk. A Black Friday – ami épp ma van – kecsegtető ajánlatokkal vásárlásra csábít minket. Az Egyesült Államokban, merthogy ez is onnan ered, ez a nap a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete. Ilyenkor akár már a fa alá szánt ajándékokat is kedvezményesebben megvehetjük. Fene tudja, lehet ebben valami, hiszen az ünnepig így is, úgy is rengeteg dolgot kell beszereznünk. Persze ehhez jócskán előre kell gondolkodni.

Na ez az, ami esetemben nem nagyon szokott működni, s ezzel együtt nem vagyok gyakorlott fekete péntekező sem. Csak azért, mert valamit húsz, vagy ötven százalékkal olcsóbban kaphatok meg, nem veszem meg „minden áron”. Most mégis kivételt teszek. A férjem elkottyintotta, hogy abban a webáruházban is akciós napok jönnek, ahonnan az ajándékát szeretném megvásárolni. Úgy döntöttem, mégis csak feketézek. Majdcsak nem olvassa e sorokat, de ha mégis, talán nem sértődik meg, hogy spórolok rajta. Így legalább mindketten jól járunk.

Ennek fényében azt mondom, még jól is járhatunk ezzel a feketézéssel. Persze azért nem szabad, hogy az akciókat népszerűsítő hirdetések teljesen elvakítsák a józan gondolkodásunkat. Megfontoltan, s szigorúan észszerű keretek között válogassunk, hogy nehogy egy rosszul sikerült, átgondolatlan üzlet beárnyékolja a közelgő ünnep ragyogását!