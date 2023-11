A napokban emlékeztünk meg arról a nyolcszázezer magyarról, akik hadifogolyként vagy internáltként kerültek a Gulag néven ismert szovjet kényszermunkatáborokba. Közel egyharmaduk soha nem tért haza Magyarországra, jeltelen sírjukban még a méltó végtisztességet sem kapták meg.

A Gulag elválaszthatatlan a bolsevizmustól, mert a Szovjetunió a félelem mellett az olcsó rabszolgamunkára is épült, emiatt nyelt el a táborrendszer fennállása alatt legalább húszmillió embert. A Gulagról nálunk sokáig nem lehetett beszélni, mert a háború után hatalomra került rendszer is cinkos volt honfitársaink elhurcolásában. Emellett a túlélőkbe ivódott félelem is gátolta a nyilvános emlékezést, a hallgatás falának lebontását. Magam a 2010-es években beszéltem először olyan Gulag-túlélővel, akit tizenhat éves korában vittek robotolni a donbaszi szénbányába, s a szolnoki hölgy csak nem sokkal halála előtt merte felidézni az egykori borzalmakat.

De Gulag-túlélő volt az az idős úr is, aki sokáig a budapesti utcán közömbös járókelőknek kínálta a rabságáról szóló könyvét.

A kötet iránti csekély érdeklődés mutatta, hogy a kényszermunkatáborok emléke a hivatalos ceremóniák és a szórványos híradások ellenére sem lett történelmünk kellő figyelemmel kezelt része. Hibát követünk el, ha ebbe beletörődünk, ugyanis a Gulag szelleme nem veszett ki a világból. Bármikor feltámadhat, mert az emberi lélek azóta sem változott semmit.